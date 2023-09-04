Девушка в канун трагедии поехала на дачу к бабушке. Там она и реализовала свои суицидальные замыслы.

В России школьница покончила с собой, потому что не хотела возвращаться в школу после каникул.

Как сообщает SHOT, трагедия произошла 3 сентября. После линейки 15-летняя десятиклассница поехала в гости к бабушке на дачу, а утром следующего дня пенсионерка обнаружила тело внучки на летней веранде.

Рядом лежала записка, в которой она просила родных не винить себя и объяснила, что причиной ее решения стала исключительно школа.

Видео дня

"Это все школа, учителя и мои одноклассники", - говорилось в предсмертной записке девочки.

Девочка росла в полной и благополучной семье, проблем с поведением у нее не было.

Кстати, канал напомнил, что в Подмосковье девятиклассница совершила самоубийство 1 сентября, потому что не хотела учиться. Девочка перед смертью написала, что у нее нет желания учиться и идти в школу. Семьи сейчас проверяют.

Другие новости из РФ

Ранее в Москве 10-летняя девочка случайно напоролась на иглу шприца, в котором был синтетический наркотик мефедрон.

Игла торчала в складке между полом и сиденьем в салоне авто, которое семья арендовала в рамках "каршеринга" для поездки в ТЦ в Красногорске (город в Московской области).

Вас также могут заинтересовать новости: