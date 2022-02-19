Речь идет о Воронежской области.

В Воронежской области ввели режим "повышенной готовности" в связи с приемом эвакуируемых жителей из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Опубликован соответствующий указ губернатора области Александра Гусева.

Отмечается, что режим начал действовать с 15:00 19 февраля. В документе сказано, что главам районов области следует подготовить пункты временного размещения для эвакуированных.

По данным tass.ru, воронежская область готова принять 4,5 тысячи человек из так называемых "ЛДНР".

Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за потока эвакуированных жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

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