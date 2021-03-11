Бывшая участница российского реалити-шоу «Дом-2» Элен Каминская пронесла на борт самолет пиво и устроила дебош.
Читайте также"Кофе, три минуты, мотоцикл": пьяный россиянин пригрозил взорвать самолетВидеозапись и подробности инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.
«В Домодедово задержали рейс S7 до Самары из-за пьяной пассажирки, – говорится в одном из сообщений. – Барышня пронесла на борт пиво, ее спокойно с ним пропустили, но перед взлетом внезапно начались проблемы. Бутылку заметила стюардесса, и ни к чему хорошему это не привело».
Бортпроводнице пришлось вызвать на борт полицейских, чтобы утихомирить Каминскую.
«На х** можете пойти, потому что вы меня пустили с алкоголем и даже этого не заметили, представляете. Такая у вас работа ах**нная, да?» – возмущалась дебоширка.
Все закончилось тем, что девушку сняли с рейса.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Позже стало известно, что дебоширкой оказалась экс-участница «Дома-2» Элен Каминская, которая также известна в соцсетях как Элла Корс: «Утро она встретила в гостинице c похмельем и невесть откуда взявшимся плюшевым фламинго».
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