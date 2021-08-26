На допросе подозреваемый в убийстве признался, что в тот день привел девочку в съёмную квартиру, в которую месяц назад съехал от жены.

В сети показали фото подозреваемого в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени (Россия).

Как сообщает Telegram_канал Life Shot Виталий Бережной утверждает, что был пьяный, когда изнасиловал и убил девочку.

На допросе он признался, что в тот день привел ее в съёмную квартиру, в которую месяц назад съехал от жены. Наутро мужчина протрезвел и нашёл в ванной тело девочки.

"Нормальный парень Виталик. Бывший спецназовец. Иногда бухает, да", - охарактеризовал подозреваемого коллега задержанного.

По его словам, Бережной в последнее время работал в цехе по изготовлению мебели, раньше служил в органах. Квартиру, в которой он убил девочку, мужчина начал арендовать после ссоры с женой.

"Компанейский был. Спецназ прошёл, участковым работал. То есть он достаточно и грамотный, и раскрепощённый, я бы сказал. Нормальный парень вроде как. До настоящего момента понять было нереально", - рассказал о Бережном руководитель мебельной компании, где работал подозреваемый.

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Убийство Насти Муравьевой - что известно

19 августа расчленённое тело девочки обнаружили. Оно находилось в мешке, который обнаружили в камышах недалеко от АЗС.

Девочку искали не только силовики, но и многочисленные волонтеры. Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил награду в полмиллиона за любую достоверную информацию о ее местонахождении, а глава СК Александр Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль.

25 августа стало известно, что подозреваемого в убийстве девятилетней Насти Муравьевой задержали в Тюмени.

Автор: Денис Прядко