Шульженок служил в церкви до середины 10-х годов.

Бывший дьякон РПЦ Павел Шульженок в своих соцсетях призывает насиловать украинок. Делает это россиян под именем своей вымышленной жены.

Как пишет Baza, Шульженок служил в церкви до середины 2010-х годов — пока его не лишили сана за резкие высказывания об Украине и за неподобающие фотографии (с деньгами и выпивкой).

После увольнения мужчина увлёкся оккультизмом и еще больше возненавидел соседнюю страну.

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Со временем Шульженок выдумал себе жену Монику, которая, по замыслу экс-дьякона, является членом экстремистской национал-большевистской партии.

В Telegram-канале якобы "Моники" бывший дьякон публикует посты с призывами насиловать украинок разными подручными средствами, и угрожает блогерам с антивоенной позицией. На канал подписаны 7 тысяч человек, его активно репостят "z"-паблики.

В качестве фотографий "жены" Шульженок использует портреты реальной россиянки, участвовавшей в российских развлекательных шоу.

Преступления россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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