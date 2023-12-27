"Уважаемый" двойник Путина обращался с посланием к народному собранию, отметил психолог.

На съезде партии "Единая Россия" и на коллегии российского Министерства обороны присутствовал не настоящий президент РФ Владимир Путин, оба мероприятия посетил один и тот же двойник, заявил в интервью УНИАН кандидат психологических наук Дмитрий Попов.

"На съезде партии "Единая Россия" и на коллегии Министерства обороны РФ был один и тот же двойник Путина. Это я вижу по поведенческим признакам. На мой взгляд, это уважаемый двойник. Они его не так часто выводят на средства массовой информации. Последний раз я его видел в феврале, он давал послание народному собранию. Вот это был он. Он там тоже кхекал, пхыкал, но очень даже качественно провел свою работу", - сказал эксперт.

Еще у Путина есть "крымско-мариупольский" двойник, считает Попов, которого никому не жалко.

"Человек, который вместо Путина приходил в избирательную комиссию регистрироваться, - это вообще тот, которого им не жалко. Тот самый крымско-мариупольский вариант, которого они готовы бросить под танки и забыть о нем сразу. Это прям явная версия, выбивающаяся из всех двойников. Реальный проходимец, я о нем даже говорить не хочу. Это статист", - рассказал психолог.

Жив ли настоящий Путин - заявление

Как писал УНИАН, на итоговой пресс-конференции 2023 года был настоящий Путин, так называемый "бункерный вариант", который в феврале прошлого года на Совете национальной безопасности РФ объявил Украине войну, уверен Попов:

"Я его измерил. Он полностью аутентичен бункерному варианту. Это то, что я считаю адекватным доказательством".

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