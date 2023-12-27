Ожидается прибытие в Феодосию оперативников ФСБ, контрразведки, прокуратуры, ведомственной комиссии, выдан приказ о наказании сил ПВО Крыма.

Уничтожение БДК "Новочеркасск" во временно оккупированном Крыму привело российского диктатора Владимира Путина в ярость, на полуостров массово направляют оперативников для расследования произошедшего.

Как сообщают агенты партизанского движения "АТЕШ" из числа силовых структур РФ, сегодня ночью в Феодосию отправилась большая группа оперативников, которая будет расследовать уничтожение БДК "Новочеркасск" и учебного судна "УТС-150". Ожидается прибытие оперативников ФСБ (следственно-оперативная группа "штаба по антитеррору"), контрразведки, прокуратуры, ведомственной комиссии, а также начальства разных структур из Москвы.

"АТЕШ" также информирует, что со вчерашнего дня по всему городу идут облавы на местных жителей, у них отбирают смартфоны и проводят обыски в домах, ищут наводчиков.

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"Сообщается, что Путин в полной ярости из-за уничтожения БДК "Новочеркасск". Выдан приказ о наказании сил ПВО Крыма. Ожидается снятие многих командиров и отправление их на фронт для участия в штурмовых группах. Фактически избавляются от них. Ситуация в россиян складывается следующая: кроме наводчиков из числа жителей Феодосии, у оккупантов существуют проблемы с выявлением крылатых ракет западного производства типа "Шторм". Несмотря на это, военные командиры, которые отвечают за ПВО, докладывают, что в них проблем нет", - заявили партизаны.

Уничтожение ВДК "Новочеркасск" - что известно

В ночь на 26 декабря ВСУ поразили большой десантный корабль российского флота "Новочеркасск" в Феодосии. Российские тг-каналы сообщали, что 33 члена экипажа пропали без вести, 23 ранены, один погиб. Также сообщается, что на месте найдены обломки ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул. Также сообщалось, что ВДК "Новочеркасск" был под завязку гружен боеприпасами, которые сдетонировали. Отмечается, что на борту корабля были ракеты типа "Калибр", а также авиабомбы КАБ-500.

По словам пресс-секретаря Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, на борту БДК "Новочеркасск" во время атаки ВСУ могли находиться около 80 человек. Он пояснил, что организация службы на корабле означает, что там на постах должны быть люди в разных боевых частях – в рубке, на вооружении, на радиоузле. Поэтому, учитывая характер повреждений, погибших россиян значительно больше, чем заявляют оккупационные власти Крыма.

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