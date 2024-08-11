Еще одну женщину экстренно госпитализировали из-за полученных травм.

В Санкт-Петербурге 35-летний мужчина с ножом напал на прохожих.

Как сообщают российские паблики, в ночь на субботу 35-летний Сергей Бабушкин вышел из дома на проспекте Ленина с ножом и в одной майке. Через несколько минут он набросился на 40-летнего Виктора, которому нанес множественные ножевые ранения шеи и рук, а затем - на 42-летнюю Татьяну. В результате мужчина скончался, женщина госпитализирована.

После ареста подозреваемый заявил, что на тот момент чувствовал себя участником "Голодных игр", в которых надо убивать людей.

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Как писал УНИАН, ФСБ нашла новых подозреваемых по прошлогоднему делу о "подготовке покушения" на пропагандисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Среди новых фигурантов - ученик 8-го класса.

Также мы рассказывали, что Владимир Путин объявил "союзником" России исламистское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане в 2021 году.

"Мы должны исходить из того, что движение "Талибан" контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы безусловно для нас союзники в борьбе с терроризмом", - заявил он журналистам.

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