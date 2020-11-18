Сын министра решил скрутить номера со своей машины после ДТП.

В Благовещенске сын Александра Зеленина - министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области – протаранил инкассаторскую машину, после чего скрутил номера со своей.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «112».

Авария произошла утром 18 ноября на улице Ленина. На кадрах видно, как фургон инкассаторов разворачивается из правого ряда через двойную сплошную, после чего белый Land Cruiser под управлением Вадима Зеленина врезается в машину и переворачивает ее.

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По данным «112», в аварии пострадал один из инкассаторов - 31-летнему мужчине оказали помощь на месте.

По предварительным данным, в аварии виновен инкассаторский фургон. Вместе с тем сын министра решил скрутить номера со своей машины после ДТП.

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Автор: УНИАН