Медаль Кадырову вручил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил золотую медаль имени Игоря Курчатова - одну из самых значимых наград Российской академии наук. Об этом чеченский лидер рассказал в своем телеграм-канале.

Награду Кадырову вручил друг президента Владимира Путина, физик Михаил Ковальчук во время визита в Грозный.

"Я с большим удовольствием принял из рук Михаила Валентиновича медаль имени И. В. Курчатова за выдающийся вклад в развитие НИЦ "Курчатовский институт". Для меня большая честь получить такое высокое признание от именитого института", - написал Кадыров.

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Золотую медаль имени Курчатова вручают за выдающиеся работы в области ядерной физики и ядерной энергетики с 1962 года. В чём заключаются заслуги Кадырова перед ядерной физикой, не уточняется.

Нелепые награды Кадырова - детали

Ранее главу Чечни Рамзана Кадырова наградили медалью "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики". Награду вручили "за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, мужество и принципиальность в вопросах обеспечения национальных интересов чеченского народа, преданность традиционным ценностям и верность долгу".

В феврале Кадыров выписал себе медаль "героя Чечни". Соответствующую награду путинский прихвостень учредил собственноручно и по "стечению обстоятельств" стал первым человеком, получившим это звание.