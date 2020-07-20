Пьяные россияне подрались с пожарными, тушившими здание полиции (видео)

Пьяные жители препятствовали работе спасателей, ругались и толкали сотрудников МЧС.

В Ярославле пьяные россияне подрались с пожарными, которые тушили здание транспортной полиции

Видео инцидента опубликовал 20 июля Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как полицейский вместе с мужчиной в штатском заламывают руки раздетому по пояс мужчине. В нескольких метрах от него сотрудники МЧС валят с ног другого мужчину.

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По данным канала, нарушители устроили потасовку с пожарными, которые развернули оперативный штаб возле горящего здания полиции. Пьяные жители препятствовали работе спасателей, ругались и толкали сотрудников МЧС.

На дебоширов составили протоколы о мелком хулиганстве и за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Как сообщал УНИАН, в Калуге сотрудники ритуальных агентств устроили разборки возле морга калужской областной больницы.

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