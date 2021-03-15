У девушки нашли два свертка с порошком – в шапке и в бюстгальтере.

В Москве задержали участницу реалити-шоу «Пацанки» 26-летнюю Диану Субботину с наркотиками.

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Отмечается, что у девушки нашли сверток с порошком в шапке: «Она заявила, что это около грамма мефедрона».

Чуть позже стало известно, что «она спалилась максимально нелепо – из-за белого носа».

«Когда инспекторы остановили такси для проверки документов, они увидели, что у одной из пассажирок (как раз у Субботиной) носик был «припудрен» чем-то белым. Отрицать наличие наркотиков «пацанка» не стала, а в отделе добровольно достала их из шапки и отдала», - говорится в сообщении

По информации агентства «Москва», еще один пакетик с порошком сотрудники полиции достали из бюстгальтера девушки.

На данный момент участница шоу находится под подпиской о невыезде, против нее возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

Шоу «Пацанки»: что известно

Это реалити-шоу, выходящее на канале «Пятница!» с 2016 года.

В 2020-м транслировался пятый сезон передачи.

Героинями проекта становятся девушки, которые ведут асоциальный образ жизни, но хотят измениться.

Аналогичные шоу выходили на британском (From Ladette to Lady) и украинском («Від пацанки до панянки») телевидении.

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Автор: Катерина Шварц