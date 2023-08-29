Социопаты не достигают таких вершин, подчеркнула Берадзе.

Российский диктатор Владимир Путин является не социопатом, а психопатом. Распознать таких людей очень трудно, поскольку они умные и замечательные манипуляторы.

Об этом заявила в эфире телеканала FREEДОМ психотерапевт, психиатр, клинический и медицинский психолог Тина Берадзе. Она подчеркнула, что психопатия не является заболеванием, поэтому Путина будут не лечить, а судить.

"Путин не социопат, он психопат. Психопатия – это личностное расстройство, а не психическое заболевание. Это огромная разница. Психопатов не лечат, их судят. А если человек болен шизофренией, биполярным расстройством и оказывает антисоциальные действия, безусловно, он оказывается в закрытом лечебном учреждении. Социопат открыт, его видно. Социопат не достигает таких вершин, а психопата распознать очень сложно, потому что они умные, они замечательные манипуляторы", – подчеркнула специалист.

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Берадзе добавила, что российское население загипнотизировано пропагандой. Россияне уже готовы поверить во все, что угодно. Их жизни наполнены страхом, поэтому они подвержены влиянию пропаганды, звучащей из телевизора.

"В России очень плохо. Они вошли в изоляцию. У них огромный страх. Они сами породили этот страх, что мир хочет проглотить эту несчастную Россию и тому подобное. Страх мобилизации. Страх изоляции. Это такой диагноз. Для нас это абсолютный абсурд", – резюмировала психолог.

Болезни Путина

Разговоры о болезнях российского диктатора Владимира Путина идут уже давно. Российский политолог Валерий Соловей говорил, что состояние здоровья главы Кремля резко ухудшилось, из-за чего он начал употреблять сильные наркотики. В частности, по словам Соловья, у Путина рак и ряд неврологических заболеваний.

Об онкологии у Путина говорил и глава украинской разведки Кирилл Буданов. Он выражал надежду, что диктатор скоро умрет.

В то же время экс-агент КГБ в мае прошлого года замечал, что Путин буквально сходит с ума от паранойи и страха предательства. Борис Карпичков утверждает, что у российского президента заметны проявления деменции.

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