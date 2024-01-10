Отмечается, что было два "прилета".

Российские оккупанты поздно вечером 9 января ударили ракетами по Харькову. Россияне атаковали детский оздоровительный лагерь на окраине города.

"Два прилета. Повреждено несколько построек, но, к счастью, без пострадавших. Потому что лагерь пуст. Отмечаю, что это абсолютно гражданский объект. Поэтому наш враг в очередной раз подтвердил, что он – в чистом виде террорист", - сообщил мэр города Харькова Игорь Терехов.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в результате ударов РФ повреждена территории и помещения детского центра. При этом о пострадавших информация не поступала.

Видео дня

"Около 23:00 российские оккупанты ударили по Харькову с территории Белгорода двумя ракетами С-300. Поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения. К счастью, без пострадавших", - указал чиновник.

Кроме того, около 9:30 в результате вражеского обстрела повреждены опоры линий электропередач в селе Слобожанское, а также повреждено здание поселкового совета, окна, крыша, забор, стены и прилегающее соседнее помещение.

Удары по Харькову - последние новости

7 января российские войска били по Харьковской области ракетами С-300. Сообщалось о двух ударах по городу и одном попадании в Волчанской общине.

На следующее утро стало известно о новом обстреле города и области. В ОВА сообщили, что в городе Змиев Чугуевского района оккупанты попали в частный дом, где находились в здании.

Вас также могут заинтересовать новости: