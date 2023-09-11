Этот же нотариус работал с известными криминальными авторитетами и даже был за решеткой.

Дело о наследстве погибшего главаря "Вагнера" Евгения Пригожина ведет нотариус, родом из Украины.

Как выяснил проект "ВЧК-ОГПУ", это дело поручили 65-летнему уроженцу города Сновск (бывший Щорс - УНИАН) Черниговской области Анатолию Акуленко. Он живет и работает, как и ныне покойный Пригожин, на Васильевском острове.

С Евгением Пригожиным нотариус был знаком через криминальных авторитетов: оба работали с Мишей Кутаисским (Михаил Мирилашвили), и с Романом Цеповым ("Балтик-Эскорт" которого охранял Путина). После отравления последнего нотариус ненадолго потерял землю из-под ног - Акуленко стал фигурантом уголовного дела, где подозревался в злоупотреблении полномочиями нотариуса. В составе преступной группы он совершал махинации с ввозом автомобилей через таможенный пункт на границе России с Финляндией.

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Новой "крышей" и поддержкой Акуленко стал на тот момент "перспективный бизнесмен, балансирующий со своим криминальным прошлым между бандитами и чекистами". Нотариус сначала пошел на подписку, а вскоре вернулся в контору на Васильевском.

Через несколько лет, в 2013 году, Анатолий Акуленко снова попал в сводку событий, но уже как заявитель. Нотариус крепко выпивал, и не только в заведениях Евгения Пригожина. Он был доставлен в больницу, где написал заявление о потере паспорта.

Наследство Пригожина

23 августа в Тверской области России произошла авиакатастрофа. Выяснилось, что разбился самолет, принадлежащий главарю "вагнеровцев" Евгению Пригожину. На борту были 10 человек, все они погибли. Среди пассажиров числился и сам Пригожин.

Его смерть в России подтвердили официально. Уже через несколько дней после авиатрощи его похоронили в Санкт-Петербурге в закрытом формате.

В Санкт-Петербурге открыто наследственное дело главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе в Тверской области РФ. Отмечается, что дочери "повара Путина" остались почти ни с чем. Почти все унаследует его сын Павел.

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