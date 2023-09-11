История с основателем ЧВК "Вагнер" аукнулась Путину рекордным падением рейтинга, чего не скажеш о его военном министре.

В РФ произошел "казус" с рейтингом доверия россиян к высшему руководству России в связи с ликвидацией основателям ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Так, лидеру РФ Владимиру Путину эта "история" аукнулась рекордным падением рейтинга с начала войны, чего не скажешь о главе Минобороны РФ Сергее Шойгу. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в августе Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

У респондентов спросили, кому из российских политиков они доверяют больше. Путина назвали лишь 35,5% россиян. Это рекордно минимальный показатель с начала войны РФ против Украины, отмечает "Можем объяснить".

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Ниже рейтинг диктатора был лишь до начала полномасштабных боевых действий. В феврале 2022 года он составлял 31,3%, но уже после начала вторжения - резко вырос.

Как видно на графике ниже, после ликвидации "Пригожина" уровень поддержки Путина продемонстрировал очередной спад, хотя его рейтинг плавно снижался на протяжении полутора лет на фоне неудач армии РФ в Украине.

Также вырос антирейтинг Путина: теперь этот показатель составляет 6,6%, тогда как ранее речь шла о 6,2%.

В то же время смерть Пригожина "улучшила дела" у главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, которого многие эксперты называют возможным заказчиком убийства главаря ЧВК "Вагнер". Его антирейтинг упал с 9,7% до 7,7%. В то же время рейтинг доверия к Шойгу вырос до 7,1% (ранее было 6,9%).

В РФ говорят, что за смертью Пригожина стоит Шойгу

Напомним, некоторые эксперты, а также бывшие политики, ознакомленные с "кухней" Кремля, считают, что за смертью Пригожина стоит глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В частности, такое мнение высказывал УНИАН экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Он заявил, что организатор ликвидации Пригожина именно Шойгу. Самолет главаря ЧВК "Вагнер" сбили ракеты, а без приказа военного министра, их бы никто не запустил по Пригожину, отмечал он.

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