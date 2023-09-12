В 2022 году Путин попытался повторить в Украине советский сценарий с подавлением Пражской весны 1968 года.

Российский диктатор Владимир Путин поднял планку цинизма на новый уровень. Человек, развязавший самую масштабную войну в Европе за последние 70 лет, завил, что ввод советских войск в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году был ошибкой.

"Мы уже признали, что вот эта часть политики Советского союза была ошибочной и вела только к напряжению в отношениях. Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов", – заявил Путин.

Насколько в "интересах" украинского народа систематические российские удары по Херсону, Запорожью, Харькову, Николаеву, Одессе, Киеву, Краматорску и другим городам, самый циничный из ныне живущих диктаторов почему-то не уточнил.

Советское вторжение в Венгрию

Венгерское восстание 1956 года – самая трагическая страница в послевоенной истории Венгрии. На фоне внутриполитического кризиса в Компартии Венгрии студенческая молодежь начала демократическую революцию, которая имела все шансы одержать победу и сбросить власть коммунистов.

Чтобы не допустить смены власти в Венгрии и выхода страны из-под своего влияния, СССР начал военную операцию против Венгрии. Фактически развернулись настоящие бои с применением авиации, бронетехники и артиллерии между венгерскими повстанцами и советскими войсками. Эпицентром боев стал Будапешт, толком не успевший восстановиться после ВМВ.

По оценочным данным в этих боях погибли до 3 тысяч венгерских повстанцев и до 700 советских солдат. В результате восстание было подавлено, Венгрия осталась в орбите Кремля до 1989 года.

Советское вторжение в Чехословакию

В отличие от событий в Венгрии, инициатором событий в Чехословакии были сами руководители страны. В конце 1967 года руководителем страны стал представитель нового поколения политиков Александр Дубчек, который сразу стал проводить реформы, направленные на общую либерализацию режима. Эти реформы получили название "Пражская весна".

Как такового восстания в Чехии не было. Летом Кремлю стало окончательно понятно, что Чехословакия может совершенно мирным путем выйти из Варшавского блока, поэтому было принято решение о вводе войск блока в Прагу, чтобы принудительно сменить руководство страны, не допустив при этом народного восстания.

Появление советских танков на улицах Праги вызвало возмущение чехов и привело к вооруженным стычкам, хотя в целом реакция населения ограничилась мирными протестами. В общей сложности погибло около 100 граждан Чехословакии и примерно столько же советских солдат.

Примечательно, что один из участников подавления Пражской весны сидел рядом с Владимиром Путиным под видом "ветерана Великой отечественной войны" во время парада на Красной площади в Москве в мае этого года.

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