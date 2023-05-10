В том числе один из них был палачом украинцев.

На параде в Москве рядом с Владимиром Путиным сидели, как оказалось, не ветераны войны. Ресурс "Агентство" провел исследование, в котором обнаружили ложь российских властей.

Ни одна из персон, сидевшая рядом с Путиным, несмотря на большое количество наград на кителях, не воевала против немецких войск. Один из "ветеранов" в составе НКВД боролся с подпольем в Украине, второй – участвовал в подавлении "Пражской весны".

Справа от диктатора сидел 98-летний Юрий Двойкин (на фото он в кепке). В 1942-м году стал добровольцем, но на фронт не попал. Прошел школу снайперов, а в 1944-м году поехал по приказу во Львовскую область "выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины".

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"Мы мало знали о бандеровцах в то время. Они совершили охоту: в течение двух дней расстреляли более 5000 человек, почувствовали себя хозяевами во Львове, в Украине. Мы зачищали весь регион от националистов, ловили в лесах, заброшенных хуторах", - вспоминал сам Двойкин.

Слева рядом с Путиным находился Геннадий Зайцев (он - в фуражке). Когда завершилась Вторая мировая война, то Зайцеву было всего 11 лет. В 1953 году его призвали на военную службу, а с 1959-го года начал служить в КГБ. Уже в 1968-м году он участвовал во вводе советских войск в Чехословакию для подавления антисоветских протестов и "Пражской весны".

"Зайцев руководил группой 7-го Управления КГБ СССР в операции "Дунай", как называлось введение войск в Чехословакию. Под его руководством было захвачено здание МВД в Праге. В 70-х Зайцев возглавил созданную Юрием Андроповым антитеррористическую группу "Альфа", - говорится в исследовании

"Парад Победы" в Москве-2023: что известно

Кремль традиционно провел военный парад на Красной площади, приуроченный к 9 мая. В 2023-м году он стал рекордно коротким, потому что занял всего 45 минут.

В этом году парад посетили лишь семь иностранных лидеров. Речь идет о президентах Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, самопровозглашенного лидера Беларуси и премьер-министра Армении.

Интересно, что на "показе техники" был представлен всего один танк. Это был музейный экспонат Т-34.

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