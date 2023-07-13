Движение машин происходит по трассе М4 (пролегает в сторону столицы РФ).

Колонну техники наемников ЧВК "Вагнер" в четверг, 13 июля, снова заметили на пути в Москву. Напомним, что в последний раз Россия заволновалась из-за движение техники"вагнеровцев" во время неудачного бунта Евгения Пригожина.

Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал NEXTA Live. Со своей стороны украинский журналист Андрей Цаплиенко указывает, что техника едет по российской трассе М4 - в сторону столицы РФ. Колонну машин "вагнеровцев" сопровождает полиция.

"На этот раз без тяжелой техники. И в сопровождении полиции. Вероятно, передислокация из полевых лагерей в неизвестные, пока, места", - указал он.

Россия "заволновалась" из-за техники Пригожина - подробности

Напомним, последнюю большую колонну техники ЧВК "Вагнер" на пути в Москву заметили 24 июня - на второй день начала мятежа основателя организации Евгения Пригожина.

Тогда колонну сняли на камеру в Нижегородской области. Также 25 июня стало известно, что ЧВК "Вагнер" передислоцировали накануне примерно 4 колонны техники к столице РФ через Воронежскую область. Соответствующее видео также распространяли российские телеграмм-каналы задним числом.

Напомним, что бунт "вагнеровцев" завершился вечером 24 июня - тогда Пригожин неожиданно развернул колонны и сбежал в Беларусь. Об этом он договорился с лидером республики Александром Лукашенко с согласия Путина. Эксперты до сих пор дискутируют о том, что именно выторговал для себя Пригожин за неожиданное изменение планов о захвате Москвы.

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