"Вагнеровцы", отказавшиеся подписать контракт с Минобороны РФ и воевать против Украины, станут частью ЧВК "ГардСервис" в Беларуси.
"Всем вагнеровцам в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК "ГардСервис", - сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что наемники "ГардСервиса" постоянно тренируются в Мариной Горке Минской области на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо".
"Основная задача ЧВК привлечения их для противодействия оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для Александра Лукашенко", - добавили в ЦНС.
"Вагнеровцы" в Беларуси
Как сообщал УНИАН, наемники ЧВК начали массово приезжать в Беларусь после неудачного июньского мятежа в РФ.
Согласно спутниковым снимкам Главную базу ЧВК в Беларуси активно сворачивают, а по данным ГПСУ количество "вагнеровцев" в стране постепенно уменьшается.
Также стало известно, что МВД Беларуси выдало боевикам ЧВК"Вагнер" новые паспорта. В конце июля СМИ писали, что боевики массово возвращаются из Беларуси в Россию, поскольку каждую вторую бригаду ЧВК распустили в отпуска.