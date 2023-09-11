Речь идет о группировке, основной задачей которой является противодействие оппозиции в случае негативного сценария для Лукашенко.

"Вагнеровцы", отказавшиеся подписать контракт с Минобороны РФ и воевать против Украины, станут частью ЧВК "ГардСервис" в Беларуси.

"Всем вагнеровцам в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК "ГардСервис", - сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что наемники "ГардСервиса" постоянно тренируются в Мариной Горке Минской области на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо".

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"Основная задача ЧВК привлечения их для противодействия оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для Александра Лукашенко", - добавили в ЦНС.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Как сообщал УНИАН, наемники ЧВК начали массово приезжать в Беларусь после неудачного июньского мятежа в РФ.

Согласно спутниковым снимкам Главную базу ЧВК в Беларуси активно сворачивают, а по данным ГПСУ количество "вагнеровцев" в стране постепенно уменьшается.

Также стало известно, что МВД Беларуси выдало боевикам ЧВК"Вагнер" новые паспорта. В конце июля СМИ писали, что боевики массово возвращаются из Беларуси в Россию, поскольку каждую вторую бригаду ЧВК распустили в отпуска.

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