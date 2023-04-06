Аргумент у Соловьева по-прежнему один-единственный.

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев призвал бомбить Киев и другие украинские города ядерным оружием, чтобы помешать ВСУ начать контрнаступление.

В своем вечернем шоу "Полный контакт" Соловьев, негодуя, поинтересовался у российского командования, чего они ждут. Пропагандист напуган, что ВСУ поставили "цель уничтожения нашей страны".

"Зачем мы ждем контрнаступления? Использовать тактическое ядерное оружие! Нанести удары по местам дислокации и расположения "центров принятия решений" Украины. В чем проблема?" - спросил у зрителей ведущий.

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Далее Соловьев начал вопить, что России не позволяют применить то самое ядерное оружие: "Для чего вы его разрабатывали? Ах, для сдерживания?! Ну что, сдержали? Обстреливают наши районы, наши города, наши села...Так у нас не стратегическое оружие, так мы тактическим долбанем!".

Контрнаступление ВСУ - что известно

Запад продолжает снаряжать украинскую армию современной бронетехникой и запасом боеприпасов к тяжелым видам вооружения для весеннего контрнаступления. Параллельно в странах ЕС заканчивает натовские обучение десяток тысяч украинских солдат, проходят интенсивные тренировки "Гвардии наступления" и на украинских полигонах.

В то же время другие группировки ВСУ "связали" весь наступательный потенциал РФ в боях за Донбасс, преимущественно на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях, на юге, в том числе в Крыму, рашисты продолжают усиливать линию обороны.

Украинская сторона отказывается говорить какие-либо подробности по контрнаступлению с соображения нацбезопасности.

И хотя в США сомневаются, что Украине удастся в ходе весеннего контрнаступления выгнать оккупантов со всей территории, Киев не исключает деоккупацию Крыма, который РФ превратила в сплошную военную базу.

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