Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев призвал бомбить Киев и другие украинские города ядерным оружием, чтобы помешать ВСУ начать контрнаступление.
В своем вечернем шоу "Полный контакт" Соловьев, негодуя, поинтересовался у российского командования, чего они ждут. Пропагандист напуган, что ВСУ поставили "цель уничтожения нашей страны".
"Зачем мы ждем контрнаступления? Использовать тактическое ядерное оружие! Нанести удары по местам дислокации и расположения "центров принятия решений" Украины. В чем проблема?" - спросил у зрителей ведущий.
Далее Соловьев начал вопить, что России не позволяют применить то самое ядерное оружие: "Для чего вы его разрабатывали? Ах, для сдерживания?! Ну что, сдержали? Обстреливают наши районы, наши города, наши села...Так у нас не стратегическое оружие, так мы тактическим долбанем!".
Контрнаступление ВСУ - что известно
Запад продолжает снаряжать украинскую армию современной бронетехникой и запасом боеприпасов к тяжелым видам вооружения для весеннего контрнаступления. Параллельно в странах ЕС заканчивает натовские обучение десяток тысяч украинских солдат, проходят интенсивные тренировки "Гвардии наступления" и на украинских полигонах.
В то же время другие группировки ВСУ "связали" весь наступательный потенциал РФ в боях за Донбасс, преимущественно на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях, на юге, в том числе в Крыму, рашисты продолжают усиливать линию обороны.
Украинская сторона отказывается говорить какие-либо подробности по контрнаступлению с соображения нацбезопасности.
И хотя в США сомневаются, что Украине удастся в ходе весеннего контрнаступления выгнать оккупантов со всей территории, Киев не исключает деоккупацию Крыма, который РФ превратила в сплошную военную базу.