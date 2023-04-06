Публичные заявления о контрнаступлении могут быть частью информационной войны.

Только 3-5 человек во всем мире знают, где и когда начнется всеми ожидаемое украинское контрнаступление. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

"На сегодняшний день людей, обладающих информацией, где, когда, каким образом будут начинаться те или иные действия на территории нашей планеты, очень ограниченное количество. Не больше 3-5 человек", – заявил он.

Данилов предупредил, что, когда люди делают "те или иные заявления" об украинском контрнаступлении, эта информация "не совсем может соответствовать действительности".

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"Когда начнется, вы все это увидите. Мы с вами будем понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, в какое время – этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрытый", – подчеркнул секретарь СНБО.

Что известно об украинском контрнаступлении

В конце марта министр обороны Алексей Резников, не таясь, заявил, что украинская армия начнет масштабное контрнаступление в апреле-мае. Т.е. как только позволят погодные условия.

Следует отметить, что этим заявлением он никаких тайн не открыл. И российская сторона, и украинские аналитики, и западные эксперты говорят примерно о том же. Например, Алексей Арестович еще месяц назад прогнозировал начало украинского наступления после окончания весенней распутицы.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что непосредственно перед началом контрнаступления ВСУ начнут активно выжигать российские тылы. По этим массированным ударам станет понятно, что атака начнется в ближайшие дни.

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