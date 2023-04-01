Он назвал "очень сложной военной задачей" намерения Украины выгнать всех оккупантов с украинской земли в 2023 году.

Украина вряд ли выдвинет все российские войска со своей территории в 2023 году, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в интервью изданию Defense One.

"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшем будущем в этом году", - ответил Милли.

Он назвал "очень сложной военной задачей" намерения Украины выгнать всех оккупантов с украинской земли в ходе приближаюшегося контрнаступления.

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"Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача. Но это их цель. Они, безусловно, имеют на это право, это их страна. И они здесь на моральной высоте", - отметил Милли.

В ноябре Милли заявлял, что вероятность того, что Украина собирается вернуть себе Крым и изгнать все российские войска "в ближайшее время, невелика". Его комментарий вызвал слухи о том, что Соединенные Штаты оказывают давление на Зеленского с целью переговоров о территориальных уступках с Россией.

Кроме того, Милли также заявил, что Россия "потерпела неудачу" в стратегическом и оперативном плане, "а теперь они терпят неудачу и в тактическом плане". Это последовало за его показаниями в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил о том, что российские войска "терпят бойню" от украинских войск, отчасти из-за плохой подготовки и тактики "человеческой волны".

Контрнаступление ВСУ - что известно

Как писал ранее Politico, Запад усиленно готовит Украину к весеннему контрнаступлению, в том числе тяжелым вооружением. 31 марта стало известно о намерениях США объявить новый пакет помощи безопасности Украине на 2,6 млрд долларов в понедельник. В списке будут разные типы боеприпасов, в том числе танковые.

По словам президента Чехии Петра Павла, у Украины будет только одна попытка контрнаступления, поскольку на большее у Запада не хватит ресурсов.

Сейчас же ВСУ связали весь наступательный потенциал россиян на Донбассе, в том числе на Бахмутском направлении.

Однако, напомнил генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко, перед началом контрнаступления украинские силы должны выполнить "домашнее задание" - измотать противника и заставить его перейти к обороне. "Эти задачи пока еще не выполнены", - сказал Романенко.

Вместе с тем министр обороны Алексей Резников допустил, что украинская армия может пойти в контрнаступление ближе к лету. Вооруженные силы Украины пойдут в атаку на нескольких направлениях.

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