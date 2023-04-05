Помимо тренировки солдат и накопления западной техники есть еще два признака готовящегося контрудара ВСУ.

Украина активно готовится к будущему контрнаступлению, накапливая боеприпасы и параллельно нанося удары по российским военным объектам в глубоком тылу. Об этом в комментарии CNN заявили неназванные официальные лица из западных стран.

"Некоторые из этих глубоких ударов по русским [позициям на юге Украины] являются подготовкой к любому будущему наступлению. На протяжении всей кампании мы постоянно видели, что украинцы очень искусны в нацеливании этих точных систем HIMARS на конкретные российские цели", – говорят западные чиновники.

Одновременно с этим продолжается процесс накопления боеприпасов, которые понадобятся для контрнаступления. При этом утверждается, что накопление запасов не наносит вреда текущим операциям ВСУ на фронте.

Видео дня

"Мы не видим, чтобы они были вынуждены ограничивать свои операции из-за нехватки боеприпасов. Судя по тому, что мы видим, они получают эти поставки [дополнительных боеприпасов от Запада] в данный момент", — говорят западные чиновники.

Украинское контрнаступление – что известно

По словам министра обороны Алексея Резникова, сроки украинского контрнаступления в значительной степени зависят от погодных условий. Ориентировочно всё начнется в апреле-мае.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что непосредственно перед началом контрнаступления ВСУ начнут активно выжигать российские тылы. На такую активную подготовку уйдет несколько дней.

Между тем российская сторона явно нервничает в ожидании украинского контрнаступления. Как отметили аналитики американского Института изучения войны, оккупанты строят оборонительные укрепления не только в прифронтовой зоне, но даже в Крыму, который сейчас – глубокий тыл.

Вас также могут заинтересовать новости: