Украина по-прежнему обладает значительным мобилизационным потенциалом, отметил глава МВД Клименко.

Украина готовит 40 тысяч бойцов штурмовой бригады для весеннего контрнаступления, говорится в материале Reuters.

Новые бригады, сформированные МВД, будут сражаться вместе с частями регулярной армии, усиленными новыми западными боевыми танками, и тысячами свежих солдат, обученных союзными армиями за пределами Украины.

Бригады имеют названия: "Ураган", "Спартанец", "Червона Калина", "Рубеж", "Ярость", "Азов" и "Кара-Даг" (гора в Крыму).

Видео дня

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил агентству, что, по его мнению, Украина по-прежнему обладает значительным мобилизационным потенциалом и что среди рекрутов есть женщины, люди без военного опыта, а также бывшие полицейские и военнослужащие.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Как писал Politico, в ожидании весеннего контрнаступления Запад продолжает оснащать Украину современным вооружением, в том числе БТР и танками, а также инженерным оборудованием. А страны Европы договорились увеличить производство боеприпасов.

Однак президент Чехии Петер Павел признал, что в этом году у Украины будет только одна попытка контрнаступить, потому она должна быть удачной. На новые "походы" против оккупантов у Запада просто не хватит ресурсов.

Хотя в НАТО допускают, что Украина сможет деоккупировать даже Крым в этом году, на это, кроме того, возлагает надежды и украинское правительство, генерал США Марк Милли в этом не очень уверен: "Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача. Но это их цель. Они, безусловно, имеют на это право, это их страна. И они здесь на моральной высоте".

Генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко напомнил, что перед началом контрнаступления украинские силы должны выполнить "домашнее задание" - измотать противника и заставить его перейти к обороне. "Эти задачи пока еще не выполнены".

В 2022 году Украина отбросила российские войска из Киева, далее освободила северо-восток и южную часть Херсонской области. Сейчас же ВСУ связали весь наступательный потенциал россиян на Донбассе, в том числе на Бахмутском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: