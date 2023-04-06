Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток силы обороны Украины отбили более 20 атак российских захватчиков. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, благодаря мужеству каждого воина, было отбито более 20 атак захватчиков. Самые интенсивные боевые действия продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении, как отметили в Генштабе, вражеским обстрелам подверглись восемь населенных пунктов.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Дубрава, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжаются жестокие бои. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка. Подразделения Сил обороны отбили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, расположенных в районе боевого столкновения.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке продолжаются за Марьинку, где было отбито 13 вражеских атак. В то же время обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает усиливать оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, проинформировали в Генштабе ВСУ.

Бои за Бахмут - последние новости

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сегодня, 6 апреля, сообщил, что на улицах Бахмута идут бои, российские оккупанты продолжают неудачные попытки окружить город. Он отметил, что украинское командование полностью контролирует ситуацию с обороной "крепости" Бахмут.

Как сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, 5 апреля в районе Бахмута украинские бойцы уничтожили 71 российского оккупанта, еще 88 получили ранения.

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