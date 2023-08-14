Самые влиятельные россияне все больше понимают, что пора готовиться к смене режима в РФ.

Часть российской "элиты" готова идти на контакт, потому что понимает неизбежность поражения в войне и смены власти в России. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, сейчас российские элиты ведут острую борьбу между собой, конкурируя за властные ресурсы.

"Ключевым мотивом во многих этих процессах является поиск своего места и определенных гарантий безопасности в будущем после Путина. Многие представители военно-политического руководства сегодняшней путинской России действительно понимают, что она обречена", - отметил Юсов.

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Представитель разведки подчеркнул, что Украина должна использовать эту ситуацию для того, чтобы защитить собственные интересы.

"Часть этой так называемой "элиты" готова идти на контакт и иногда даже болеет за то, чтобы те или иные группы внутри Кремля несли больше потерь и поражений", – заявил Юсов, отметив, что речь идет именно о меркантильных мотивах российских "элитариев", а не об идеологическом пробуждении.

В ГУР отметили, что Кремль вкладывает значительные ресурсы в попытки дестабилизировать Украину.

"Но это - двусторонний процесс. Мы тоже работаем. И мы понимаем, что демократические государства более устойчивы, чем любая империя. Тем более – такая отсталая и загнивающая, как Россия", - сказал Юсов.

Ситуация в России - последние новости

Российский комбат Юрий Томов, недавно попавший в украинский плен, рассказал о ситуации в российской армии. По его словам, боевые потери его подразделения составляют около 30%, подготовкой российских военных никто не занимается, а сами солдаты находятся в подавленном состоянии и отказываются выполнять боевые задачи.

Что касается внутриполитической ситуации в России, то российские элиты до сих пор осмысливают причины и последствия так называемого "мятежа Пригожина". Как пишет CNN, бунт Пригожина полностью подорвал вертикаль власти Путина, поскольку во время бунта президент РФ в телеобращении заявил, что тех, кто встал на "путь предательства", ждет наказание, однако с главарем "Вагнера" этого не произошло.

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