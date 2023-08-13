Он рассказал о значительных потерях своего подразделения.

Командир батальона Вооруженных сил РФ майор Юрий Томов, попавший в украинский плен, дал показания.

Видео разговора с ним обнародовал Telegram-канал "Николаевский Ванек". "Пообщались о потерях, о перспективах России в этой войне, об отношении местных жителей в Херсонской области к ним, а также об "укронацистах" и, конечно же, о предыдущем месте службы на базе хранения ядерных боеприпасов", - отметил автор канала.

По его словам, Томов помогает украинским военным в реализации некоторых боевых задач очень закрытой информацией. Томов (18.10.1977) является комбатом 1822-го батальона ВС РФ. Он говорит, что попал под "частичную мобилизацию" в сентябре, уже с 15 октября находился в Украине. До назначения командиром был начальником штаба этого подразделения.

По словам Томова, по состоянию на сейчас боевые потери его подразделения составляют около 30%. Он говорит, что подготовкой российских военных никто не занимается, а сами солдаты находятся в подавленном состоянии и отказываются выполнять боевые задачи.

Как пленили Томова

Ранее российские провоенные каналы сообщили, что комбат-разведчик попал в плен во время операции украинских защитников в оккупированных Казачьих Лагерях на Херсонщине.

Пропагандисты пытались это опровергнуть, однако позже появилось видео с Томовым, на котором он рисует что-то на карте. За кадром слышно украинский язык.

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