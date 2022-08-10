Александра Тимофеева с позывным "Ташкент" обвинили в покушении на особо крупное мошенничество.

В России состоялся суд над бывшим "министром доходов и сборов, исполнявшим обязанности зампреда совета министров ДНР" Александром Тимофеевым с позывным "Ташкент". Его обвинили в покушении на особо крупное мошенничество. Однако за так называемые заслуги Тимофееву присудили даже меньше минимального срока заключения.

Как сообщили росСМИ, "Ташкент" состоял в сговоре с бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова Игорем Сосновским. Они обещали договориться о закрытии дела бывшего главы "Рэйлтрансхолдинга" (РТХ) Сергея Шпака. За это сообщники запросили $5 миллионов.

Хорошевский райсуд Москвы признал Тимофеева виновным, хотя его защита все отрицала и не согласилась на оправдательный приговор. Однако при рассмотрении дела учли "заслуги" фигуранта. "Ташкент" участвовал в боевых действиях против Украины, имел ранения и обладает статусом так называемого "героя ДНР". Именно поэтому Тимофеев получил меньше минимального срока: вместо четырех лет, его приговорили к трем годам и шести месяцам общего режима.

Что касается Сосновского, то его участие в деле о мошенничестве рассматривалось еще в апреле. Бывший советник Азарова получил условный срок, так как согласился сотрудничать со следствием. После этого фигурантом дела стал Тимофеев.

Напомним, в начале августа в России приговорили звезду американского баскетбола Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима. Ее обвинили в якобы "попытке контрабанды наркотиков".

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