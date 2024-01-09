Молодой американец решил поселиться на исторической родине, за что и поплатился.

В России власти арестовали еще одного гражданина США. По отработанной схеме его обвинили в приобретении и хранении наркотиков.

Как сообщает пресс-служба городских судов Москвы, 6 января Останкинский районный суд отправил в СИЗО на два месяца гражданина США Роберта Вудлэнда.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", – говорится в сообщении.

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Как оказалось, за этим скупым сообщением стоит достаточно поучительная история. Еще три года назад в российском издании "Комсомольская правда" вышло большое интервью с Робертом Вудлэндом. В нем он рассказал, что родился в 1991 году в Пермском крае под именем Роман Романов. Но в 1993 году его усыновила американская пара.

В интервью Роберт утверждал, что приемная американская семья его очень любила и хорошо заботилась, но повзрослев он все равно решил вернуться в Россию. После встречи со своей биологической матерью Роберт решил поселиться в подмосковном городе Долгопрудный, где устроился учителем английского языка в частной школе.

Телеграм-канал NEXTA Live пишет, что, вероятнее всего, российские полицейские решили просто "заработать новую звёздочку", подбросив наркотики "американскому шпиону".

"Американца с русскими корнями отправят на принудительное изучение русского быта и фольклора прямиком в колонию. Мораль этой истории такова: если вы вытащили счастливый билет — используйте его, а не подтирайте им зад", - отмечает NEXTA Live.

Охота на американцев в России

Как писал УНИАН, в России довольно распространена практика ареста граждан США под надуманными предлогами для использования их в качестве разменной монеты и инструмента шантажа в контактах с Вашингтоном.

Так, в 2022 году в России арестовали американскую баскетболистку Бритни Грайнер по обвинению в контрабанде наркотиков. Впоследствии ее обменяли на известного торговца оружием Виктора Бута, сидевшего в американской тюрьме.

В 2023 году российские "правоохранители" арестовали сразу трех граждан США – корреспондента американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже и журналистку "Радио Свобода" Алсу Курмашеву за то, что она не донесла на саму себя как на "иноагента". Также был арестован проживающий в РФ вокалист российской группы "Лови ночь" Трэвис Лик. Его обвиняют в сбыте наркотиков

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