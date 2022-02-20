Молодые республики Донбасса погрязли в жестоких злодеяниях международных диверсантов, Россия захлебывается под украинскими бомбардировками станицы Митякинской, Зеленский шантажирует мир ядерной дубиной, но уже встают на защиту родины боевые груднички, и не будет от них врагу спасенья. Так сказано в книге русских народных предсказаний "Бросок мангуста".

Россия всегда на шаг впереди.

Пушилин и Пасечник предугадали кровавое нападение Украины на мирно спящий Донбасс заранее

Так было с эвакуацией населения молодых республик в гостеприимную Россию: пока власти Ростовской области удивлялись, что это за цыганский табор на драных автобусах жжет у них костры в чистом поле и штурмует с матюками ЛТП "Котлостроитель", а радушное местное население объясняло "сраным сепарам", что, мол, пошли вон отсюдова, самим бухать-та неча, паки-паки исполать, - героические руководители народных республик господа Пушилин и Пасечник предугадали кровавое нападение Украины на мирно спящий Донбасс заранее и даже записали свои видеообращения об эвакуации донецких мадонн за два дня до объявления таковой. Видеофайлы были загружены из таинственной папки русских народных предсказаний с романтическим названием "Бросок мангуста".

Так было и с кровавым покушением на начальника всенародной милиции ДНР господина Синенкова, когда предусмотрительные народные милиционеры, предвидя неладное намного раньше, чем оно произошло, сняли с его джипа номера, перевесили их на старый УАЗик, с которого, в свою очередь, сняли все, что можно сдать в цветмет, после чего взорвали колымагу из жалости прямо под окнами у господина Пушилина и сразу же поймали по горячим следам другого народного милиционера, который накануне, по заданию украинских спецслужб, забухал до такой степени, что превратился в "спящую ячейку", а когда проснулся, то прямо заявил о скором наступлении Украины на Россию и Беларусь.

Все это было заранее предугадано в папочке русских народных предсказаний "Бросок мангуста"

Так было и с остальными украинскими террористами, переминировавшими в молодых республиках все мосты, роддома, трансформаторные будки, цветметы и бочки с химикатами: куда бы они ни пришли на злодеяние, везде их ждали улыбающиеся господа Пушилин и Пасечник с мешком и наручниками, ведь все это было заранее предугадано в папочке русских народных предсказаний "Бросок мангуста". Сорвано пять тысяч одних терактов.

Будучи совершенно деморализованными сверхъестественной предусмотрительностью русскоязычного воинства, из последних сил сопротивляясь непреодолимому желанию перейти на сторону Лугандона, украинские каратели пошли на прорыв в поселке Пионерское, убили двух мирных жителей, контузили мирного жителя села Коминтерново, побили окна в поликлинике, завязали перестрелку, ранили двух донецких спецназовцев, забаррикадировались в доме, пошли ва-банк, один убит, второй задержан. Каково же было удивление народных милиционеров, когда они опознали в задержанном народного милиционера, который подпалил УАЗик начальника народной милиции!

Однако, как бы успешно ни отражали атаки неугомонного народного милиционера народные милиционеры Донбасса, над народом Донбасса продолжают нависать ядерные дубины кровавой хунты. На тот случай, когда станет совсем уж тяжко, у предусмотрительных господ Пушилина и Пасечника, кроме "Броска мангуста", заготовлена еще более действенная папочка - "Бросок тугосери". Дело в том, что в условиях фашисткого вторжения защищать родину от беснующихся полчищ, по сообщениям российской прессы, поднялись "и мальчишки, и инвалиды", и детки-сироты, и даже грудные младенцы. На все вопросы, зачем им это надо, груднички отвечают: "А разве у нас есть выбор?".

Боевой тугосеря в рукопашной схватке использует тактику мангуста

Груднички особенно опасны. Боевой тугосеря в рукопашной схватке, как известно, использует тактику мангуста: несколькими ложными бросками он изматывает напавшего на него карателя, заставляя реагировать на ложные выпады, а потом, улучив подходящий момент, перегрызает дезориентированному противнику горло, становится сильнее, форсирует Днепр, доходит до Львова, принимает капитуляцию...

Путину ничего и делать не надо.

Василий Рыбников