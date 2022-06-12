Изменение могут быть связаны с приемом препаратов либо заболеванием.

Изменения, которые периодически можно увидеть на лице у российского диктатора Путина, могут свидетельствовать о тяжелом заболевании либо употреблении определенной группы препаратов.

Такое мнение высказали эксперты, опрошенные сайтом "Апостроф".

Как отмечается, на его лице появляются и сходят отеки, но форма остается неестественно округлой - "лунообразной". По оценкам экспертов, за столь короткое время невозможно набирать и сбрасывать вес. В связи с этим необычные изменения, вероятно, связаны с заболеванием или определенными препаратами. Не исключается также онкология, о которой все чаще пишут западные СМИ.

"Изменение формы лица Владимира Путина, появление отеков (так называемое "лунообразное лицо") может быть последствием приема гормональных препаратов - кортикостероидов. Если строить гипотезы, то наиболее часто кортикостероиды в высоких дозах применяются для лечения онкологических заболеваний", - комментирует внешний вид 69-летнего диктатора врач-невролог Александра Щебет.

Болезни Путина: что известно

Ранее бывший глава Ми-6 (секретной разведывательной службы Великобритании) Ричард Дирлав заявлял, что в скором времени президент РФ Путин "сляжет" в санаторий и сделает это не совсем по своей воле. После этого диктатор потеряет власть, а в 2023 году его уже не будет в живых.

29 мая Daily Mirror и ряд других европейских СМИ со ссылкой на источник в ФСБ сообщили, что у Путина "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака", и что его якобы предупредили о скорой смерти.