Кульчицкий указал на историческую некомпетентность российского диктатора.

Попытки российского диктатора Путина выступить в роли историка и сравнить себя с царем Петром I выглядят очень смешно.

Такое мнение высказал "Обозревателю" главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий.

"Все это очень смешно. Путин говорит о том, что они ничего не завоевывали, а только возвращали то, что им положено. Возможно, это будет воспринято его юными слушателями, тем более, что они не изучали подлинной истории России", - говорит он.

По словам Кульчицкого, диктатор хочет походить на Сталина, Ивана Грозного и Екатерину II. То есть, на всех, кто "территориально приращивал Российскую империю".

"Надо сказать, что вообще все российские историки, начиная с Татищева, Соловьева, Ключевского, которые писали и публиковали многотомные исследования, на основе которых затем печатались учебники, представляли историю России украденной из реальной истории Украины-Руси", - говорит Кульчицкий.

Таким образом, по его словам, создавалась "тысячелетняя Россия".

"А на самом деле Россия была провинцией в Киевском государстве, которое тоже не называлось Киевской Русью, а называлось просто Русью. И эта Русь с центром в Киеве была связана с Европой. И только потом появился некий улус, татарская Золотая Орда, которая, в сущности, передала свое войско и свои военные традиции московским князьям, начавшим завоевывать сначала ближайшие княжества. Например, Рязанское, Тверское, а затем распространили завоевание на всю Великороссию, а потом уже и на Беларусь, разделили Польшу, где были украинские земли на протяжении нескольких столетий, и т.д.

То есть история, излагаемая в современной России, совершенно не схожа с реальностью. Понятно, что Путину очень легко разговаривать на эту тему с юными людьми, давать свою собственную интерпретацию российской истории, в центре которой стоит он сам, а перед ним Ленин и все остальные", - резюмировал историк.

Что ранее сказал Путин

На днях диктатор решил переписать историю и иначе трактовать действия Петра I. "То, что нам приходится защищать себя, бороться - это очевидные вещи. Вот сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра Первого. Почти ничего не изменилось. Вот Пётр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, чего-то отторгал... Ничего не отторгал: он возвращал. Да, а как? Так и есть", - заявил президент страны-агрессора.

"Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять… и мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят" - добавил Путин.