Министр отметил, что Украина "частично мобилизует" до 300 тысяч комаров.

Министр обороны Алексей Резников анонсировал проведение в Украине частичной мобилизации" ... боевых комаров.

"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тыс. комаров. Проект имеет рабочее название "Москиты против московитов", - пошутил министр в Twitter.

Резников отсылался к "известным фантасмагорическим заявлениям " постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи.

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"Боевые комары" Украины: что известно о фейке РФ

Несколько дней назад постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на территории Украины нашли дроны, которые должны были переносить зараженных инфекциями комаров.

"Известно о запатентованном в США дроне, способном распространять комаров, зараженных опасными вирусами. Все это вызывает опасения в России. Такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров-переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакованных людей возбудителями особо опасных заболеваний", - заявил Небензя.

Украину и мир изрядно позабавил бред российского дипломата. Впоследствии российские оккупанты заявили о причастности беспилотников ВСУ к "атаке" на оккупированный Севастополь. Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк потроллила россиян предположением, что это были "боевые комары".

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