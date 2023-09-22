За последние три года эти страны значительно модернизировали свои старые ядерные полигоны.

Россия, Соединенные Штаты и Китай в последние годы построили новые объекты и вырыли новые туннели на своих ядерных полигонах. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, эксклюзивно полученные CNN.

Хотя нет никаких доказательств того, что Россия, США или Китай готовятся к неизбежным ядерным испытаниям, полученные изображения иллюстрируют недавнее расширение трех ядерных полигонов.

Один из них эксплуатируется Китаем в пустыне Лоп Нур в крайнем западном регионе Синьцзян, еще один — Россией на архипелаге Новая Земля Северного Ледовитого океана, третий — США в пустыне Невада.

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Спутниковые изображения, сделанные за последние три-пять лет, показывают новые туннели под горами, новые дороги и хранилища, а также увеличение транспортного потока, который входит и покидает объекты.

"Мы видим действительно много намеков, свидетельствующих о том, что Россия, Китай и Соединенные Штаты могут возобновить ядерные испытания", – прокомментировал спутниковые снимки Джеффри Льюис, адъюнкт-профессор Центра нераспространения ядерного оружия при Миддлберийском институте международных исследований (США).

Он напомнил, что ни одна из этих стран не проводила реальных ядерных испытаний с тех пор, как они были запрещены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года. При этом Китай и США подписали договор, но не ратифицировали.

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон, бывший аналитик разведки, просмотрел изображения ядерных объектов трех государств и пришел к аналогичному выводу.

"Совершенно очевидно, что все три страны, Россия, Китай и Соединенные Штаты, вложили много времени, усилий и денег не только в модернизацию своих ядерных арсеналов, но и в подготовку видов деятельности, которые потребуются для испытания", – отметил он.

По словам аналитиков, расширение ядерных полигонов рискует спровоцировать гонку за модернизацию инфраструктуры для испытаний ядерного оружия в период глубокого недоверия между Вашингтоном с одной стороны и Москвой и Пекином с другой, хотя идея фактического вооруженного конфликта не считается неизбежной.

Вышеупомянутый профессор Льюис отметил, что неожиданно низкая эффективность российской армии в Украине может быть одним из толчков для Москвы рассмотреть возможность возобновления ядерных испытаний.

По словам полковника Лейтона, хотя россияне действительно готовятся к возможному ядерному испытанию, это не значит, что испытания таки проведут. "Возможно, россияне пытаются подойти к линии, подготовившись к ядерному испытанию, но не осуществив его. По сути, они сделали бы это, чтобы "напугать" Запад", – сказал Лейтон.

Что касается китайского ядерного полигона, аналитики предполагают, что Пекин, вероятно, готовится к проведению "докритических ядерных испытаний".

США провели свое последнее подземное испытание в 1992 году, но профессор Льюис сказал, что США уже давно держат себя в состоянии готовности к ядерному испытанию, готовые отреагировать, если кто-то из их соперников сделает шаг первым.

Управление национальной безопасности, подразделение Министерства энергетики США, которое контролирует американский полигон в Неваде, говорит, что он предназначено для проведения "подкритических" ядерных экспериментов. Эчто является давней практикой, направленной на обеспечение надежности оружия в текущих запасах без полноценного ядерного испытания.

"Опасность заключается в том, что даже если все трое (Москва, Пекин и Вашингтон) планируют идти (тестировать ядерное оружие) только вторыми, один из них может убедить себя, что важно идти первым, один из них может решить, что, поскольку все остальные это делают, лучше прыгнуть, и действительно двигаться", – предупреждает профессор Льюис.

Угроза применения ядерного оружия - последние новости

Недавно эксперты описали три возможных сценария того, какой будет ядерная война с РФ. Если первый сценарий предполагает относительно незначительный уровень эскалации (5-10 ядерных ударов), то наихудший сценарий – это полномасштабная ядерная война с тысячами запущенных боеголовок.

При этом представители кремлевского режима не стесняются время от времени делать людоедские заявления, грозиться миру ядерным апокалипсисом, если прихоти Москвы не будут выполнены.

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