Он также похвалил работу украинских спецслужб.

Любитель "русского мира" Олег Царев прокомментировал ликвидацию предателя Ильи Кивы в Подмосковье. По его словам, Кива знал, что на него "идет охота", поэтому уехал из Москвы в закрытый поселок.

"Да, действительно, Илья Кива убит. Он знал, что за ним идет охота. В Украине это делается так: делается список, готовит его ГУР, согласовывает СБУ, и Зеленский лично его визирует. И в этом списке есть определенные люди. Информация не закрытая. То есть закрытая, но не настолько закрытая, чтобы Кива об этом не узнал. Кива об этом узнал", – рассказал Царев.

По словам предателя, Кива находился в Москве, однако приехал "в очень закрытый поселок, один из самых статусных в Одинцовском районе". Там есть камеры и охрана, поэтому Кива считал, что там он будет в безопасности.

"Безопасных мест нет. Украинские спецслужбы работают достаточно эффективно", – отметил Царев.

Ликвидация Ильи Кивы

Днем 6 декабря российские пропагандисты сообщили, что в Подмосковье было найдено тело предателя Украины и любителя "русского мира" Ильи Кивы. Позже в СБУ подтвердили, что Кива ликвидирован из стрелкового оружия. Это была операция Службы безопасности.

В Сети появлялась информация, что тело Кивы нашли в селе Супонево. Отмечалось, что на его виске якобы была резаная рана, а на левой части лица – гематома.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя ликвидацию Кивы, отметил, что "такая судьба постигнет других предателей Украины, а также прихвостней путинского режима".

Вас также могут заинтересовать новости: