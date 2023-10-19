Чемоданчик традиционно нес офицер ВМФ России.

Во время визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Пекин на камеру попали его известные "чемоданчики". С их помощью можно отдать приказ о нанесении ядерного удара.

На обнародованных кадрах видно, как Путин после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине идет на другую встречу в окружении охраны, а за ним следуют два офицера ВМФ России в форме, каждый из которых несет портфель. Камера увеличивает масштаб одного из портфелей.

Издание Reuters пишет, что российский ядерный чемоданчик традиционно носит офицер ВМФ. Известный как "Чегет", этот портфель постоянно находится при президенте, но попадает на камеру редко.

"Есть такие чемоданы, без которых не обходится ни одна поездка Путина", - пишут кремлевские корреспонденты РИА "Новости" в Telegram.

В другом ролике Путин выходит со встречи в Пекине с морскими офицерами, снова снятыми в нескольких шагах от Путина, который ухмыляется, спускаясь по лестнице.

У президента США тоже есть такое устройство. В сумке хранятся коды, которые президент использует для подтверждения подлинности приказа о запуске ядерных ракет, если его не будет в Белом доме.

Ядерный чемоданчик – что это

По сути, портфель является средством защищенной связи, которое соединяет президента с высшим военным руководством, а затем с ракетными войсками через сверхсекретную электронную командно-измерительную сеть "Казбек", которая поддерживает другую систему, известную как "Кавказ".

Ядерный портфель есть и у министра обороны России, ныне Сергея Шойгу. Возможно, он есть и у начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

На кадрах, показанных российским телеканалом "Звезда" в 2019 году, был показан один из портфелей с множеством кнопок.

В секции под названием "команда" находятся две кнопки: белая "пуск" и красная "отмена". По данным "Звезды", кейс активируется специальной флеш-картой.

Один из ядерных чемоданчиков, которым пользовался бывший президент России Борис Ельцин, выставлен в Музее Ельцина в Екатеринбурге.

Ядерные угрозы – последние новости

Война на Украине привела к росту напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном до самого высокого уровня со времен Кубинского ракетного кризиса 1962 года, в то время как Китай стремится укрепить свой ядерный арсенал, чтобы соответствовать своему статусу новой сверхдержавы.

Во вторник российский парламент сделал первый шаг к отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, а его главный законодатель предупредил США, что Москва может и вовсе отказаться от этого договора.

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