Вячеслав Володин обвинил США в "безответственном отношении к глобальной безопасности".

Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний из-за "безответственного отношения" США к вопросам глобальной безопасности.

"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - цитирует Reuters заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина перед дебатами и парламентским голосованием по вопросу об отзыве ратификации.

По его словам, если Россия ратифицировала договор 1996 года в 2000 году, то Вашингтон не ратифицировал его из-за своего "безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности".

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"Российская Федерация сделает все, чтобы защитить своих граждан и сохранить глобальный стратегический паритет", - заявил спикер Госдумы РФ.

Несмотря на то, что Россия отзывает ратификацию, она остается ее участником и будет продолжать сотрудничать с организацией по запрещению испытаний и глобальной системой мониторинга, которая оповещает мир о любом ядерном испытании.

Отказ от ратификации Договора о запрете ядерных испытаний - что известно

Президент России Владимир Путин заявил 5 октября, что он не готов сказать, следует ли России возобновить ядерные испытания, после того как некоторые российские эксперты и законодатели призвали испытать ядерную бомбу в качестве предупреждения Западу.

При этом аналтики Института изучения войны считают, что Кремль использует ядерную риторику, чтобы побудить США и их союзников давить на Украину, чтобы начать переговоры.

Постсоветская Россия никогда не проводила ядерных испытаний. Советский Союз последний раз проводил испытания в 1990 году, а США - в 1992 году

По данным ООН, за пять десятилетий с 1945 года до подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в 1996 году было проведено более 2 тысячи ядерных испытаний, из них 1032 - США и 715 - Советским Союзом.

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