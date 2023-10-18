Лидеры договорились тесно координировать свою внешнюю политику в "текущих сложных условиях".

Российский диктатор Владимир Путин встретился с китайским лидером Си Цзиньпином на полях форума в Пекине, посвященного китайской инициативе по глобальному развитию инфраструктуры "Один пояс, один путь".

Этот визит в Китай стал второй поездкой Путина за границу после того, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. В Пекине к Путину относились как к почетному гостю, активно освещая его трехчасовую двустороннюю встречу с Си.

И Си, и Путин, в своих заявлениях уделяли внимание прежде всего углублению сотрудничества между двумя странами, однако речь шла и о войне в Украине, отмечают The New York Times, Bloomberg и Politico.

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Двустороннее сотрудничество Китая и России

Цзиньпин отметил свою "крепкую личную дружбу ". "Политическое взаимное доверие неуклонно углубляется", - отмечал китайский лидер.

Путин утверждал, что Москва и Пекин "уверенно двигаются в двустороннем плане". Он также подчеркнул, что Москве и Пекину необходимо более тесно координировать свою внешнюю политику, учитывая "текущие сложные условия", имея в виду ситуацию с безопасностью в Израиле и Косово, на Кавказе и в Африке.

В то же время, отмечают СМИ, Путин пытался продемонстрировать свою геополитическую автономию от Китая. Он очертил грандиозные инфраструктурные планы России в регионе и призвал инвестировать в них, но не заявлял о планах присоединиться к существующим проектам Китая.

Российский диктатор также заявил, что к концу года годовая торговля между двумя странами превысит 200 миллиардов долларов. Кроме этого, в разговоре с прессой Путин утверждал, что Россия и Китай собираются подписать план сотрудничества. Однако пока ни о каких новых экономических соглашениях между РФ и Китаем объявлено не было.

Война в Украине и на Ближнем Востоке - что говорили Си и Путин

Оба лидера преимущественно избегали упоминаний о текущих конфликтах в разных регионах мира, включая войну России против Украины и нападение ХАМАС на израильскую территорию. Однако Путин утверждал, что обсуждал с Си и Украину, и Ближний Восток. Также он отметил, что с трех часов встречи от 60 до 90 минут было потрачено на обсуждение "конфиденциальных тем", и охарактеризовал этот разговор с Си как "продуктивный и содержательный".

После встречи Путин также публично обвинял США в обострении войны кровавой войны, которую Россия развязала в Украине, и возмущался из-за поставок дальнобойных ракет ATACMS.

Визит Путина в Китай

Президент Российской Федерации Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин. Это второй его зарубежный визит с момента выдачи в марте Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест. Первый за эти месяцы зарубежный визит Путина состоялся ранее в октябре. Он прибыл в Кыргызстан, где провел переговоры с кыргызским лидером Садыром Жапаровым.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявляли, что поездка Путина в Китай несет определенные риски для Украины.

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