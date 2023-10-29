По предварительным сведениям, в результате пожара на НПЗ в России никто не пострадал.

В Краснодарском крае России в ночь на воскресенье, 29 октября, произошел взрыв на Афипском нефтеперерабатывающем заводе - это крупный НПЗ, который находится возле поселка Афипский (проектная мощность по переработке нефти - 6,25 млн тонн в год).

По сведения оперативного штаба, на заводе было "локальное возгорание", которое службы предприятия "ликвидировали на протяжении получаса", и причины инцидента выяснаются. Telegram-Baza пишет, что примерно в 3:24 на территорию предприятия упал дрон.

"Беспилотник атаковал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. После взрыва на территории завода было видно зарево", - говорится на канале. По предварительным сведениям, никто не пострадал.

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После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, в РФ уже не раз звучали взрывы, и власти жаловались на атаки с воздуха.

В частности, 23 октября днем россияне пожаловались, что город Ростов был атакован с воздуха. Сообщалось, что в небе гремело из-за работы систем противовоздушной обороны. Местный губернатор Василий Голубев традиционно заявил, что россияне все цели "сбили", и якобы нет ни разрушений на земле, ни жертв.

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