Тревоги охватили часть страны.

В понедельник вечером Украина в очередной раз оказалась под атакой российских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. В 20:30 военные предупредили об угрозе дронов, предположительно "Shahed", с южного направления для Запорожской и Днепропетровской областей.

Впоследствии стало известно, что две группы беспилотников двигаются в сторону Павлограда, людей призвали находиться в укрытиях. Уже в 20:54 Воздушные силы сообщили о нескольких группах ударных БПЛА в Днепропетровской области, направление движения - северное/северо-западное.

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В 21:22 военные предупредили о нескольких группах дронов типа "Shahed" в южной части Харьковской области. "Направление движения - северное/северо-западное. Курс может меняться", - подчеркнули они.

Тем временем в Херсонской и Николаевской областях тревога из-за активности российской тактической авиации, существует угроза применения авиационного вооружения.

В 21:23 жителей Кривого Рога призвали находиться в укрытиях.

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Обновлено в 22:10: Отбой угрозы ударных дронов для Харьковщины. Тревога сейчас звучит только в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Обновлено в 21:40: Группы ударных дронов в Харьковской области, направления движения - северное/северо-западное/северо-восточное.

Атаки дронов сегодня: что известно

Днем воздушные силы сообщали, что в Днепропетровской области противовоздушная оборона работает по российскому беспилотному аппарату.

Вечером они отчитались об уничтожении пяти разведывательных беспилотников на южном направлении: трех "Мерлин-ВР" и двух "Орлан-10". Отмечалось, что один из них уничтожили на Николаевщине, другие - на Херсонщине.

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