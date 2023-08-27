На его участок якобы сбросили взрывчатку.

В Белгородской области беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на участок подполковника полиции.

Об этом пишет российский Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. По их данным, речь идет о заместителе начальника одного из отделов регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции Алексей Ч. Полицейский погиб, в атаке обвиняют Украину.

"Украинский дрон скинул боеприпас на его участок в Щетиновке. В этот момент Алексей был на выходном дне и косил газон", - пишут они.

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Инциденты в Белгородской области:

Как известно, после начала полномасштабной агрессии против Украины в Белгородской области случаются пожары, взрывы и атаки беспилотников.

В конце апреля российский самолет Су-34 сбросил Бомбу прямо в центре Белгорода, в результате этого возле жилого дома образовалась огромная воронка, пострадали люди и здания.

Позже в городе и области находили другие авиационные бомбы ФАБ-500.

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