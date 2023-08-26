Минобороны РФ сделало заявление в связи с атакой.

В РФ заявили о новом "заходе" неизвестного БПЛА на Белгородскую область после ночной атаки на Москву. Как отметил местный губернатор Вячеслав Гладков, дрон сбили на подлете к городу.

Об этом чиновник высказался в Telegram. По его словам, сейчас выясняются детали о "последствиях на земле".

Также об "удачной" работе ПВО отчиталось Министерство обороны РФ. Там заявили, что дрон удалось сбить около 14:15 по мск и обвинили в атаке Киев.

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"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

Отметим, что до "дроновой" атаки Гладков также обвинил ВСУ в обстреле поселка Уразово. Там повреждено около 16 домовладений, есть 6 раненых, сообщал Гладков.

Ночью в Москве зафиксировали "столб огня" во время атаки БПЛА

Напомним, в ночь на субботу, 26 августа, в Москве местные словили в кадр "столб огня" во время атаки неизвестных БПЛА. О работе ПВО сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Из-за взрывов был объявлен план "Ковер", перекрыты три центральных аэропорта - Внуково, Шереметьево и Домодедово.

На фоне паники в РФ издание The New York Times поделилось версией, почему Москва так часто "горит". Там отметили, что ВСУ таким образом показывают России, что Киев, несмотря на медленное контрнаступление, может нанести сильный ответный удар. Однако большого стратегического эффекта Украине это не дает, заявила эксперт из Международного Фонда Карнеги за мир Татьяна Становая.

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