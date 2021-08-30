Идрак Мирзализаде получил пожизненное ограничение на въезд и проживание в России, так как он якобы угрожает общественному порядку страны.

Комик Идрак Мирзализаде из Беларуси, которого ранее жестоко избили в Москве, стал "нежелательной" в РФ персоной. Из-за шутки про обмазанных фекалиями россиян он получил пожизненный запрет на въезд в страну.

Об этом со ссылкой на решение МВД России сообщает ТСН.

В августе Таганский суд признал шутку Идрака Мирзализаде административным правонарушением. Комика приговорили к аресту на 10 суток, однако теперь стало известно, что на этом наказания для юмориста не закончились.

"Принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно", - сообщили в МФД РФ.

Беларусский юморист множество раз выступал в России, весной 2021 года он получил вид на жительство в этой стране. Однако его шутки не всегда нравились россиянам. В одной из них он высмеял жителей РФ, из-за чего в итоге получил арест и статус "нежелательной" персоны.

Читайте такжеРоссиянин устроил стрельбу по коровам на Алтае (видео)В этой шутке Мирзализаде порассуждал про обмазанных фекалиями россиян. Речь шла о том, сложностях людей с "неславянской внешностью", которые пытаются снимать квартиры в Москве. По словам комика, однажды он арендовал жилье, в котором до него жили россияне. Там он обнаружил измазанный фекалиями матрац и потому сделал вывод, что граждане РФ измазываются в нечистотах и только потом ложатся спать.

"В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство", - так пресс-служба российского МВД охарактеризовала шутку юмориста.

Ранее УНИАН уже сообщал, что толпу россиян на праздник окатило раскаленными искрами.

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Автор: Полина Кузенко