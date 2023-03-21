Олег Крючков заверил, что железная дорога якобы не пострадала.

Российские оккупационные власти Крыма прокомментировали "бавовну" в Джанкое. Там увидели "американский" след.

Так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, что на обломках сбитых беспилотников в Джанкое якобы нашли маркировку, которая свидетельствует о том, что БПЛА были произведены в США.

"Интересная аббревиатура: USA. Склады фирмы в Нью-Джерси и Калифорнии. Комментарии, я думаю, излишни", – написал гауляйтер в Telegram-канале.

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Кроме того, Крючков поспешил заверить, что железная дорога и инфраструктура во время атаки якобы не пострадали.

А вот так называемый "глава администрации Джанкоя" Игорь Ивин сообщил о пожаре в магазине в центре города, а также якобы поврежден частный дом на Южной улице. Помимо этого, отмечается, что якобы 33-летнего мужчину госпитализировали с ранением.

"Бавовна" в Джанкое - что известно

Вечером, 20 марта, в Джанкое прогремели взрывы и была слышна стрельба. По словам местных жителей, часть города осталась без света.

Позже в сети появились видео, на которых слышно автоматные очереди и взрывы. Российские пропагандисты заявили, что Украина атаковала город беспилотниками. В свою очередь гауляйтер Крыма Сергей Аксенов сообщил о работе системы ПВО. Он указал, что обломки якобы повредили дом и магазин, в результате чего один человек пострадал.

В ГУР Минобороны Украины сообщили, что взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", которые перевозили по железной дороге.

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