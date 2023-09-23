Жители временно оккупированного Крыма не могут зайти в бомбоубежища во время воздушной тревоги, которая уже дважды была объявлена на территории полуострова из-за комбинированной атаки.
Утром сообщалось, что город Севастополь находится под атакой БПЛА и "украинских" ракет. Местные СМИ распространяли теории, что Украина ударила по полуострову "Гарпунами" или "Нептунами". В 10:07 гауляйтер Михаил Развожаев заявил о новой ракетной опасности.
На фоне его заявления в сети появилось видео с закрытыми "на ключ" дверями бомбоубежища. Ролик опубликовал телеграм-канал NEXTA Live.
Люди засняли, что не могут попасть в закрытый подвал возле которого пишется, что это "укрытие". В помощь им предлагается табличка с контактами о том, куда нужно обратиться.
Утренняя атака по Севастополю - что известно
Напомним, первая воздушная тревога на территории временно оккупированного Крыма прозвучала в районе 9:00 утра. "Губернатор" Развожаев сообщал о работе ПВО и падении обломков ракет возле причала в Сухарной балке. Местные телеграм-каналы отмечали, что в этом районе наблюдается сильное задымление: в районе Сухарной балки находился флотский арсенал РФ, заявляла мониторинговая группа "Крымский ветер".
В сети также появилось множество фото и видео с "прилетами". Сообщалось, что по Крыму шла комбинированная атака: запустили как БПЛА, так и ракеты. Первый отбой Развожаев дал в 10:02, однако через пару минут вновь объявил о тревоге. Во второй раз об отбое объявили в 10:21.
Отметим, что вчера Украина провела в Севастополе спецоперацию "Крабовая ловушка" и нанесла ракетный удар по зданию, где заседал штаб Черноморского флота РФ. Силы специальных операций Украины сообщили, что "прилет" случился во время совещания высшего руководства ЧФ РФ.