По предварительным данным местного гауляйтера, ракетные обломки упали в Сухарной балке.

Утром 23 сентября временно оккупированный Севастополь (территория Крыма) вновь оказался под ракетной атакой.

Обновлено 9:45 Местные паблики сообщают, что над Севастополем "сбили" украинские ракеты "Нептун" или "Гарпун". ЧП / Севастополь утверждает, что боеголовки летели со стороны Одесской области. В Севастополе звучат сирены воздушной опасности.

"Происходит атака БПЛА и ракетами берегового комплекса", - говорится в сообщении.

Также там показали первые кадры утренней "бавовны".

О работе ПВО панически отчитался местный гауляйтер Михаил Развожаев. Он традиционно сообщил, что система "отработала" по целям.

"Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке. Все спецслужбы выехали на место", - указал Развожаев.

Украина ударила по штабу Черноморского флота в Севастополе

Напомним, днем 22 сентября Украина реализовала масштабный ракетный удар по временно оккупированному Крыму. Ракеты запустили по Севастополю, по зданию штаба Черноморского флота. Последствия атаки зафиксировали местные, также удар попал на видео британского журналиста Джона Миллера.

Позже глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал, что ударом по штабу Черноморского флота РФ удалось ликвидировать не менее 9 человек. Ранения разной степени тяжести получили 16 человек. Среди "пострадавших" есть генералы, указал Буданов.

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