Сообщается, что один из БПЛА сбросил взрывчатку.

В Московской области беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на здание 309-го центрального радиопеленгационного узла связи (ЦРПУС).

Об этом пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник. По их данным, в ночь на 14 декабря дежурный в/ч 34608 сообщил о подрыве крыши технического здания. По предварительным данным, в результате сброса взрывного устройства в перекрытиях образовалась воронка диаметром 1 метр. Повреждена система вентиляции, взрывной волной выбиты окна.

Перед этим взрывы звучали в Наро-Фоминске, на территории в/ч №58198, где дислоцируется 1 танковый полк Таманской дивизии. Противовоздушная оборона сбила дрон самолетного типа, его обломки упали на территорию части.

Видео дня

ЧП в Московской области: последние новости

Как сообщал УНИАН, в конце ноября в Московской области произошел очередной пожар на железнодорожных объектах, это парализовало движение поездов.

6 декабря в Подмосковье нашли тело бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы, который поддерживал агрессивную войну Российской Федерации.

Также ранее в сети писали об атаке беспилотников на здание Кантемировской дивизии в Подмосковье. В результате атаки на месте начался пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: