В частности, были выведены из строя железнодорожные релейные шкафы.

В Московской области Российской Федерации парализовано движение поездов на двух участках из-за пожара на железнодорожных объектах.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что на территории государства-агрессора учащаются сбои в работе железной дороги.

"Серьезные осложнения логистики из-за задержки поездов на территории в РФ вызваны выводом из строя железнодорожных релейных шкафов", - говорится в сообщении ГУР в социальной сети Facebook.

В связи с этим отмечается, что в последние дни ноября 2023 года на важных участках российской железной дороги в Московской области сгорели два объекта.

Речь идет о релейном шкафу вблизи населенного пункта Лазенки Новопеределкинского района и релейном шкафу вблизи населенного пункта Артемьево городского округа Домодедово.

"В результате специального мероприятия, реализованного совместно с движением сопротивления, движение поездов на указанных участках было парализовано", - уточняется в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что "огонь, хаос и паралич на российской железной дороге ― еще одно следствие российской преступной войны против Украины".

Операции СБУ на территории России - последние новости

Американские аналитики Института изучения войны 12 ноября сообщали, что Главное управление военной разведки Украины было причастно к по меньшей мере одной из трех атак, которые произошли на территории России 10-11 ноября.

Известно, что 11 ноября произошел взрыв на железнодорожных путях в Рязанской области, в результате чего с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Этот взрыв должен был привести к усложнению материально-технического обеспечения оккупационных войск.

В ночь на 11 ноября в России произошло еще два взрыва: один на пороховом заводе возле Котовска Тамбовской области, а второй - возле Коломны Московской области. Там якобы сбит дрон упал на здание ГП "Конструкторское бюро машиностроения", которое занимается изготовлением ракет "Кинжал"и " Искандер".

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