По их данным, беглый экс-нардеп лечил печень и поджелудочную.

Экс-нардеп Илья Кива, сбежавший в Россию после начала полномасштабной войны, перед убийством "восстанавливался после запоя" в военном госпитале "Красная звезда" Красногорского района Московской области.

Как пишет российский проект ВЧК-ОГПУ, это учреждение ему рекомендовали спецслужбы. "Беглый политик проходил в этой больнице восстановительные процедуры на печень и поджелудочную. Больной не скрывал, что прокапаться ему необходимо после серьезного загула", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, ради него старались освободить один этаж, "чтобы кто-нибудь его в госпитале не завалил". Во время лечения он хвастался своим прошлым и поддержкой чекистов, а перед выпиской подарил главврачу шампуры.

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"Изюминкой подарка было то, что набор для мангала был в кожаном футляре с символикой и зловещей надписью НКВД. Там же, прямо на коже шариковой ручкой Кива написал "спасибо", оставил автограф и сфотографировался на прощание", - отмечает проект.

При этом, когда ему написали от имени администрации с просьбой о помощи в "продвижении" госпиталя, он сделал вид, что не посещал его. После этого он ещё несколько раз был в больнице.

Убийство Кивы: что известно

6 декабря в России заявили, что бывшего нардепа нашли мертвым в Подмосковье. В следственном комитете РФ подтвердили ликвидацию Кивы. Они заявляют, что его убили во время прогулки, на теле нашли два пулевых ранения.

В Украине Кива заочно приговорен к 14 годам заключения. После побега в РФ он систематически опрадывал преступную войну против Украины, обвинял страну в нацизме и призывал РФ "освободить" ее.

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